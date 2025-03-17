Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку

Заслуги народного артиста Анвара Гасанова в развитии азербайджанского кинематографа высоко оценены нашим государством.

Об этом говорится в некрологе Министерства культуры Азербайджана в связи с кончиной актера.

Министерство охарактеризовало его уход как тяжелую утрату для культурного сообщества страны.

"Еще со школьных лет он проявлял интерес к кинематографу. В 1965 году поступил на актерские курсы, открытые Адилем Искендеровым при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. После завершения четырехлетнего обучения в 1969–1973 годах продолжил образование на факультете кино и драматического искусства Азербайджанского государственного института искусств.

Связав свою судьбу с "Азербайджанфильмом" в 1965 году, Анвар Гасанов снялся более чем в 50 фильмах, создав яркие и запоминающиеся образы. Среди его работ – картины "Безумный Кур", "Последняя ночь детства", "Мне нужен семеро сыновей", "Парни с нашей улицы", "Дервиш взрывает Париж", "Бабек", "Удар в спину" и многие другие.

Благодаря своему уникальному стилю игры он завоевал любовь зрителей. Помимо актерской деятельности, он работал вторым режиссером более чем в 20 фильмах.

Заслуги Анвара Гасанова в развитии азербайджанского кино были высоко отмечены государством. В 2000 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист", в 2018 году – "Народный артист", а в 2023 году он был удостоен персональной президентской стипендии.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования семье, близким и коллегам народного артиста Анвара Гасанова", – говорится в сообщении ведомства.

Источник: Report