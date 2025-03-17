 Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку

First News Media00:02 - Сегодня
Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку

Заслуги народного артиста Анвара Гасанова в развитии азербайджанского кинематографа высоко оценены нашим государством.

Об этом говорится в некрологе Министерства культуры Азербайджана в связи с кончиной актера.

Министерство охарактеризовало его уход как тяжелую утрату для культурного сообщества страны.

"Еще со школьных лет он проявлял интерес к кинематографу. В 1965 году поступил на актерские курсы, открытые Адилем Искендеровым при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. После завершения четырехлетнего обучения в 1969–1973 годах продолжил образование на факультете кино и драматического искусства Азербайджанского государственного института искусств.

Связав свою судьбу с "Азербайджанфильмом" в 1965 году, Анвар Гасанов снялся более чем в 50 фильмах, создав яркие и запоминающиеся образы. Среди его работ – картины "Безумный Кур", "Последняя ночь детства", "Мне нужен семеро сыновей", "Парни с нашей улицы", "Дервиш взрывает Париж", "Бабек", "Удар в спину" и многие другие.

Благодаря своему уникальному стилю игры он завоевал любовь зрителей. Помимо актерской деятельности, он работал вторым режиссером более чем в 20 фильмах.

Заслуги Анвара Гасанова в развитии азербайджанского кино были высоко отмечены государством. В 2000 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист", в 2018 году – "Народный артист", а в 2023 году он был удостоен персональной президентской стипендии.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования семье, близким и коллегам народного артиста Анвара Гасанова", – говорится в сообщении ведомства.

Источник: Report

Поделиться:
176

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального ...

Политика

Советник президента США: Мы приветствуют согласование мирного соглашения между ...

Lifestyle

Анвар Гасанов будет похоронен на семейном кладбище в поселке Бузовна - ОБНОВЛЕНО

Общество

Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению ...

Общество

Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку

Ильгар Гаджиев вызван в Генеральную прокуратуру

Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

Гурбан Мамедов вызван в Генеральную прокуратуру

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В эти дни температура воздуха в Баку повысится до 27 градусов тепла

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

В Азербайджане арестована известная тиктокерша

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Последние новости

Министерство: Заслуги Анвара Гасанова в развитии кинематографии получили высокую оценку

Сегодня, 00:02

Советник президента США: Мы приветствуют согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

16 / 03 / 2025, 23:51

Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского - ФОТО

16 / 03 / 2025, 23:45

Анвар Гасанов будет похоронен на семейном кладбище в поселке Бузовна - ОБНОВЛЕНО

16 / 03 / 2025, 23:35

Пашинян сообщил Макрону о завершении согласования текста мирного договора Баку и Иревана

16 / 03 / 2025, 23:30

Хуситы исключили возможность переговоров Йемена с США

16 / 03 / 2025, 23:15

Ильгар Гаджиев вызван в Генеральную прокуратуру

16 / 03 / 2025, 23:00

Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

16 / 03 / 2025, 22:45

Гурбан Мамедов вызван в Генеральную прокуратуру

16 / 03 / 2025, 22:30

Хикмет Гаджиев: XII Глобальный Бакинский форум зарекомендовал себя как международная площадка для обсуждения глобальных проблем

16 / 03 / 2025, 22:15

Турал Садыглы вызван в Генеральную прокуратуру

16 / 03 / 2025, 22:00

В эфире «Голоса Америки» заиграла музыка вместо новостей

16 / 03 / 2025, 21:45

Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии - ОБНОВЛЕНО

16 / 03 / 2025, 21:28

Премьер-министр Канады Карни провел телефонный разговор с Зеленским

16 / 03 / 2025, 21:22

Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России - ФОТО

16 / 03 / 2025, 20:45

Трамп рассказал, когда будут рассекречены документы об убийстве Кеннеди

16 / 03 / 2025, 20:10

В Украине назначили нового начальника Генштаба ВСУ

16 / 03 / 2025, 19:50

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

16 / 03 / 2025, 19:15

В Баку будет изменена схема движения автобусных маршрутов №17 и №24

16 / 03 / 2025, 18:45

Мбаппе выразил недовольство расписанием матчей «Реала»

16 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19