 Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

First News Media15:33 - Сегодня
Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», запретили звучание женских голосов на радио в провинции Кандагар.

Как передает ТАСС, об этом сообщил Центр журналистов Афганистана (AFJC) со ссылкой на заявление властей.

«Звучание женских голосов на радио категорически запрещается, также запрещена публикация обращений женщин во время развлекательных программ», — приводит AFJC цитату из документа, попавшего в его распоряжение.

Отмечается, что в документе также содержится требование ко всем сотрудникам радиостанций получать специальное разрешение местных властей для подготовки репортажей в провинции.

По информации Центра журналистов Афганистана, Кандагар стал второй афганской провинцией после Гильменда, где талибы полностью запретили появление женских голосов во время радиоэфиров.

Поделиться:
171

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Политика

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с ...

Политика

Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ...

В мире

Боевики в Сомали атаковали кортеж президента - ВИДЕО

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Азербайджаном и Арменией, если будет запрос

Путин назвал условие для перемирия с Украиной

Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Американский суд остановил депортацию мигрантов из страны

Зеленский выразил готовность к миру

Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»

Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

Последние новости

Боевики в Сомали атаковали кортеж президента - ВИДЕО

Сегодня, 17:34

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Сегодня, 17:31

Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»

Сегодня, 17:28

Филипп Киркоров понес тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 17:26

В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО

Сегодня, 17:17

На одной из улиц Баку появилась полоса микромобильности

Сегодня, 17:14

В Баку температура достигла 32 градусов

Сегодня, 17:10

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Азербайджаном и Арменией, если будет запрос

Сегодня, 17:08

Оверчук: Россия работает с Азербайджаном и другими странами для развития коридора Север-Юг

Сегодня, 17:05

Birbank присоединился к проекту «Сдавай батарейки — сохраняй природу»

Сегодня, 16:38

Теперь каждый может использовать приложение XalqOnline!

Сегодня, 16:23

Скандал в Гусарской больнице: Пациентам выдавали просроченные лекарства

Сегодня, 16:21

В Баку в одном из известных ресторанов обнаружены просроченные продукты - ФОТО

Сегодня, 16:19

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

Сегодня, 16:17

В эти дни в Азербайджане ухудшится погода: Температура понизится на 18 градусов

Сегодня, 16:16

Путин назвал условие для перемирия с Украиной

Сегодня, 16:14

«Хватит делить кольца и кастрюли»: Депутат предложил обязательный брачный договор

Сегодня, 16:12

Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

Сегодня, 16:06

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Сегодня, 15:45

Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

Сегодня, 15:33
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,Сегодня, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25