Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», запретили звучание женских голосов на радио в провинции Кандагар.

Как передает ТАСС, об этом сообщил Центр журналистов Афганистана (AFJC) со ссылкой на заявление властей.

«Звучание женских голосов на радио категорически запрещается, также запрещена публикация обращений женщин во время развлекательных программ», — приводит AFJC цитату из документа, попавшего в его распоряжение.

Отмечается, что в документе также содержится требование ко всем сотрудникам радиостанций получать специальное разрешение местных властей для подготовки репортажей в провинции.

По информации Центра журналистов Афганистана, Кандагар стал второй афганской провинцией после Гильменда, где талибы полностью запретили появление женских голосов во время радиоэфиров.