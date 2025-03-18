Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

Под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание, посвященное состоянию выполнения поручений, данных в связи с пришедшими в аварийное состояние многоквартирными зданиями на территории страны, предстоящим работам и другим связанным с этим вопросам.

Как сообщили в Кабинете Министров, в заседании приняли участие руководящие лица Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Исполнительной власти города Баку, были заслушаны доклады.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, даны поручения соответствующим структурам.