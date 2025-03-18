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Скандал в Гусарской больнице: Пациентам выдавали просроченные лекарства

Фаига Мамедова16:21 - Сегодня
Скандал в Гусарской больнице: Пациентам выдавали просроченные лекарства

В Гусарской центральной районной больнице разгорелся скандал, связанный с выдачей пациентам просроченных лекарств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, главный редактор «Şimal xəbərləri» Мугаддас Мехтиев опубликовал в социальных сетях данные, свидетельствующие о нарушениях в работе данного медицинского учреждения.

По его словам, сотрудник аптечного отдела больницы И.Гаджиева, которая, по неподтвержденным данным, является супругой директора больницы, через мессенджер WhatsApp отдала распоряжение медицинскому персоналу выдавать пациентам лекарства с истекшим сроком годности.

М.Мехтиев также обнародовал скриншоты переписки из группы медицинских работников, которые, по его мнению, подтверждают достоверность обвинений.

После того как информация о переписке стала достоянием общественности, WhatsApp-группа была закрыта по указанию И.Гаджиевой.

«По некоторым данным, в Гусарской центральной районной больнице в прошлом году скончались 23 человека, что является рекордным показателем. В настоящее время районная прокуратура проводит расследование по нескольким обращениям, поступившим из больницы. Мы надеемся, что информация из WhatsApp-переписки будет тщательно проверена, и истина будет установлена», - отметил М.Мехтиев.

Согласно информации, помимо данного инцидента, Гусарская районная прокуратура также рассматривает несколько других жалоб от граждан, касающихся деятельности больницы.

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