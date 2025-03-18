На одной из улиц Баку появилась полоса микромобильности

В Баку на улице Бахтияра Вагабзаде появилась полоса микромобильности.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, при организации этой полосы общее количество полос движения на улице осталось неизменным, передает 1news.az.

В будущем на соседних улицах будут созданы дополнительные полосы микромобильности, которые соединятся с уже существующей полосой на проспекте Метбуат. Эта кольцевая полоса станет частью более широкой сети, которая охватит различные районы города. Кроме того, на специально выделенных участках планируется организация парковочных зон для велосипедов и скутеров.

На улице Бахтияра Вагабзаде также будут предусмотрены парковочные места для автомобилей.

На данный момент в столице уже функционируют более 360 парковочных пунктов для велосипедов и скутеров, а также свыше 35 километров полос микромобильности. В ближайшее время вдоль этих полос будут установлены защитные барьеры.