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Женщина «воскресла» во время своих похорон: Загадочные случаи клинической смерти

Фаига Мамедова18:11 - Сегодня
Женщина «воскресла» во время своих похорон: Загадочные случаи клинической смерти

В медицине существует термин «клиническая смерть», который означает состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, и оно может длиться от трех до шести минут. Чем быстрее врачи начинают реанимировать пациента, тем выше шанс вернуть его к жизни.

Однако бывают случаи, когда переживших клиническую смерть людей хоронят. Подобное произошло несколько лет назад в Зардабе. В селе Мамедгасымлы Сария Алиева, которую уже собирались предать земле, неожиданно пришла в сознание.

Как передает 1news.az, об этом в интервью Bizim.Media рассказал ее близкий родственник Имран Мамедов.

«Это произошло много лет назад, я был еще ребенком. Тогда Сария внезапно, как подумали односельчане, скончалась. Поскольку было уже поздно, похороны решили отложить до утра. Во время похорон, когда начали засыпать землю, раздался голос. Оказалось, что она жива», – рассказал он.

По словам И.Мамедова, Сария поведала им о загробном мире: «Она говорила, что побывала на том свете, и поняла, что он существует. Когда ее положили в могилу, появились два ангела, которые сказали: «Ты проживешь до 80 лет, но у тебя не будет детей», после чего она и очнулась».

И. Мамедов подчеркнул, что Сария действительно умерла в возрасте 80 лет и у нее не было детей.

Этот случай говорит о том, что к вопросу предания человека земле надо подходить ответственно.

Как отметил теолог Турал Ирфан, согласно исламским традициям, если нет полной уверенности в смерти, человека нельзя хоронить.

«Великие исламские ученые, такие как Ибн Рушд и Ибн Сина, утверждали, что людей, умерших от инфаркта, тромбоза и подобных проблем, нельзя хоронить в течение 72 часов. Их можно вернуть к жизни, взяв у них кровь», – сказал он.

Турал Ирфан также добавил, что в наше время люди хоронят тех, кто находится в состоянии клинической смерти.

«Я сталкивался с несколькими такими случаями. Например, один врач установил смерть, но во время похорон человек вернулся к жизни. В другом случае мужчине из удаленного района в столичной клинике констатировали смерть, и тело отправили в родное село. По прибытии в родные края он пришел в себя и сказал, что сильно проголодался. Я общался с этими людьми. Кстати, первый человек прожил еще несколько лет, а второй до сих пор живет в одном из наших районов. Поэтому торопиться с похоронами не стоит», – подчеркнул теолог.

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