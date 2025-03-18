Лейла Алиева вместе с детьми шехидов приняла участие в праздновании Новруза в Губе - ФОТО

18 марта в день «Илахыр чершенбе» при поддержке Фонда Гейдара Алиева было проведено торжество по случаю праздника Новруз для детей наших героических шехидов.

Дети, отправившиеся на специально выделенных автобусах из Баку - от Центра Гейдара Алиева в Губу, провели здесь за праздничным столом интересный день.

В праздничном торжестве вместе с детьми шехидов участвовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Малыши и подростки продемонстрировали свои умения и способности в различных играх, присоединившись к различным развлекательным и шоу-программам, предложенным диджеями и аниматорами, танцевали, участвовали в играх.

По окончании праздничного торжества вместе с детьми, отмечавшими день рождения, был разрезан торт, участникам мероприятия были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что дети, лишенные родительского попечения, нуждающиеся в особой заботе, а также дети шехидов всегда находятся в центре внимания Фонда Гейдара Алиева. Фонд регулярно проводит мероприятия для этой категории детей, постоянно реализует проекты, направленные на усиление их социальной защиты.