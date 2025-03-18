Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО

18 марта вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Шестикупольной синагоге в губинском поселке Красная Слобода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была проинформирована об истории синагоги.

Отмечалось, что синагога, построенная в 1888 году, является памятником архитектуры, построенным в восточном стиле. Часть, выходящая на внутреннюю стену поклонения в синагоге, где имеется большой зал для богослужения, называется арон а-кодеш. Окна, имеющие форму шестиугольной звезды, изготовлены из дуба. Здесь функционирует зал на 65 мест для проведения религиозных обрядов.

В советское время храм использовался в качестве склада. А в годы независимости синагога была восстановлена и вновь передана в пользование.