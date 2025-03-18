 Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО

First News Media21:22 - Сегодня
Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО

18 марта вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Шестикупольной синагоге в губинском поселке Красная Слобода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева была проинформирована об истории синагоги.

Отмечалось, что синагога, построенная в 1888 году, является памятником архитектуры, построенным в восточном стиле. Часть, выходящая на внутреннюю стену поклонения в синагоге, где имеется большой зал для богослужения, называется арон а-кодеш. Окна, имеющие форму шестиугольной звезды, изготовлены из дуба. Здесь функционирует зал на 65 мест для проведения религиозных обрядов.

В советское время храм использовался в качестве склада. А в годы независимости синагога была восстановлена и вновь передана в пользование.

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Политика

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Общество

На суде над Варданяном более десяти потерпевших дали показания - ФОТО

Xроника

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Общество

В Карабахском университете состоялась концертная программа по случаю Илахыр чершенбе и праздника Новруз - ФОТО

На «Нефтяных камнях» кран потерял равновесие и упал в море

Лейла Алиева посетила Музей горских евреев в Губе - ФОТО

Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Производимое Azza масло изымают из продажи - ФОТО

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

Стала известна причина утренней давки на станции метро «Кероглу» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Карабахском университете состоялась концертная программа по случаю Илахыр чершенбе и праздника Новруз - ФОТО

Сегодня, 23:00

На «Нефтяных камнях» кран потерял равновесие и упал в море

Сегодня, 22:40

Кремль сделал заявление по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Сегодня, 22:20

В РФ разбился вертолет Ми-28, экипаж погиб

Сегодня, 22:00

Президент: Рад, что бывшие переселенцы уже размещаются в селе Суговушан

Сегодня, 21:40

Ильхам Алиев: После Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан

Сегодня, 21:35

Лейла Алиева посетила Музей горских евреев в Губе - ФОТО

Сегодня, 21:25

Лейла Алиева ознакомилась с Шестикупольной синагогой в поселке Красная Слобода в Губе - ФОТО

Сегодня, 21:22

Лейла Алиева посетила в Губе мечеть «Сакины ханым» - ФОТО

Сегодня, 21:20

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Сегодня, 21:05

Определены «послы спорта» Азербайджана этого года

Сегодня, 21:00

Лейла Алиева вместе с детьми шехидов приняла участие в праздновании Новруза в Губе - ФОТО

Сегодня, 20:40

На суде над Варданяном более десяти потерпевших дали показания - ФОТО

Сегодня, 20:20

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Сегодня, 20:00

Трамп выйдет к прессе сразу после разговора с Путиным

Сегодня, 19:50

Почему не используются припаркованные во дворах машины скорой помощи? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с распространенными в соцсетях кадрами

Сегодня, 19:30

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

Сегодня, 19:15

Обсуждены перспективы сотрудничества с компанией bp - ФОТО

Сегодня, 18:56

Армения нарывается на войну, а миссия ЕС молчит: Что скрывает игра на эскалацию?

Сегодня, 18:38

В Баку сгорел дом, обнаружены тела трех человек

Сегодня, 18:30
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,Сегодня, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25