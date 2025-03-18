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Эльчин Амирбеков встретился с высокопоставленными официальными лицами Бразилии - ФОТО

First News Media10:03 - Сегодня
Эльчин Амирбеков встретился с высокопоставленными официальными лицами Бразилии - ФОТО

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Бразилию провел встречи с исполняющей обязанности министра иностранных дел этой страны Марией Лаура да Роша и главным советником Президента Бразилии по внешней политике Селсио Аморимом.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети Х сообщил посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах азербайджано-бразильских двусторонних отношений, а также по целому ряду представляющих взаимный интерес вопросов региональной и международной безопасности и сотрудничества.

Касаясь нынешнего состояния дел в армяно-азербайджанской нормализации, представитель Президента Азербайджана позитивно оценил факт завершения сторонами переговоров по проекту мирного соглашения, в то же время подчеркнув необходимость на данном этапе скорейшего устранения со стороны Армении остающихся на пути к достижению долгосрочного и устойчивого мира серьезных препятствий, в первую очередь изъятия из текста армянской конституции территориальных претензий к Азербайджану.

Кроме того, Эльчин Амирбеков провел встречу с руководством и выступил перед студентами бразильской дипломатической академии - Института Рио Бранко, а также дал интервью ведущему местному телеканалу TV Brazil.

Визит представителя Президента Азербайджана в Бразилию продолжается.

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