Умерла 102-летняя оскароносная актриса Эва Мари Сейнт - ФОТО

Американская актриса Эва Мари Сейнт, получившая премию «Оскар» за роль в фильме «В порту», скончалась в возрасте 102 лет.

Актриса умерла естественной смертью в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи и близких, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters.

Э.М.Сейнт дебютировала в полнометражном кино в 1954 году, сыграв Эди Дойл в драме «В порту» режиссёра Элиа Казана. Её партнёром по съёмочной площадке стал Марлон Брандо. В 1955 году актриса получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Широкую известность ей также принесла роль в триллере Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад», где она снималась вместе с Кэри Грантом. Среди других заметных работ актрисы - фильмы «Исход», «Гран-при» и «Возвращение Супермена».

За свою многолетнюю карьеру Э.М.Сэйнт добилась успеха не только в кино, но и на телевидении. В 1990 году она получила премию «Эмми» за роль в телевизионном фильме «Люди как мы».

В 1951 году актриса вышла замуж за режиссёра и продюсера Джеффри Хейдена. Их брак продлился до его смерти в 2016 году. У супругов родились двое детей - сын Даррелл и дочь Лоретт.