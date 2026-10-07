РФ атаковала жилые районы Кременчуга и Черниговской области - ФОТО

Минувшей ночью и рано утром ВС РФ атаковали жилой район в Кременчуге Полтавской области Украины.

По словам главы областной администрации Виталия Дьяковича, в результате атаки повреждены многоквартирные дома и транспортные средства. На место направлены экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, удару подвергся пятиэтажный жилой дом в Черниговской области. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.