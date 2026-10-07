Какая ситуация на дорогах Баку? Опубликован список загруженных улиц

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.