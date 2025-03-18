На ”Нефтяных камнях " кран потерял равновесие и упал в море.

Об этом Report сообщили в ПО "Азнефть“.

Согласно информации, сегодня около 16:25 во время ремонтных работ, проводимых 4-м Строительно-монтажным отделом Треста "Нефтгазстрой" на 4-м участке добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Нефтяные камни" гусеничный кран марки Libher Gravleer потерял равновесие и упал в море.

В результате происшествия машинист крана Тагиев Захид Рамазан оглу погиб. Тело погибшего было доставлено на берег медицинским вертолетом около 18:10.