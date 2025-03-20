Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Пожалуй, самый дорогой и любимый, долгожданный праздник Новруз дарит древней Стране огней Весну - нарядную, прекрасную, благоухающую букетом восхитительных ароматов.

Новруз байрамы – не просто первый день весны, это древнее наследие наших предков, наполненное сокровенным смыслом и глубоко связанное с законами природы. Праздника этого у нас ждут с особым. приподнятым настроением. К его приходу готовятся загодя, а четыре предпраздничных вторника - символы стихий Воды, Огня, Воздуха и Земли – создают тот самый настрой, когда начинаешь считать дни до долгожданного Новруза, с которого, по зороастрийскому календарю, и начинается Новый год.

Предпраздничный вечер наполнен магией того самого момента, когда неслышно подходишь к дверям соседей, внимательно прислушиваясь и пытаясь уловить добрые слова на исполнение желания, когда мальчишки со двора разжигают яркие костры и ловко перепрыгивают через них, «сжигая» прошлогодние невзгоды, когда девушки гадают на золотом колечке, а хранительницы домашнего очага накрывают праздничный стол, украшая его неизменными атрибутами Новруза - нарядной хончой с разноцветными свечами и символом плодородия - сямяни.

С Новруз байрамы связано много старинных и интересных обрядов и ритуалов, многие из которых дошли до наших дней. Например, Новруз «не любит» неряшливость, поэтому перед праздником дом приводят в порядок, а садясь за праздничный стол, надевают новые одежды, чтобы новый год встречать в чистоте и во всей красе.

На столе традиционно должны быть яства, в приготовлении которых использовались 7 ингредиентов, названия которых начинается с буквы «с» - вода (su), сушеный барбарис (sumax), зелень (səbzi), куркума (sarıkök) и др.

Также по обычаю на стол ставят благоухающий плов «с пылу, с жару», воду, шербет, сладости, крашеные яйца, яблоки, зеркало, золотое украшение - каждый из них имеет свое, символическое, значение. Особое место на праздничном столе занимают свечи – по традиции, по числу членов семьи. Нельзя задувать зажженные праздничные свечи, они должны догореть сами.

В ночь на Новый год в каждом доме должен допоздна гореть свет как символ благополучия. Непосредственно перед сном члены семьи могут чуть побрызгать друг на друга чистой водой, чтобы «смыть» все печали старого года. А утро праздника желательно начать с чего-нибудь сладкого, например, с меда, или любых других сладостей с праздничного стола.

На Новруз не принято обижать и обижаться, более того, характерной особенностью этого праздника является примирение поссорившихся. В эти дни, как, впрочем, и во все остальные, не стоит лгать, сквернословить, осуждать и проклинать кого-то, совершать дурные поступки.

В канун Новруза нежелательно отдавать из дома хлеб, соль и деньги, дабы не лишить его достатка. Можно подпалить на огне сухой üzərlik, чтоб отвести дурной глаз от себя и родных.

Ну, и напоследок: наши предки связывали с Новрузом надежды на счастье и перемены, поэтому праздник лучше встречать в хорошем, приподнятом настроении, чтобы таким же радостным и счастливым был весь год.

Поздравляем всех наших соотечественников с этим светлым народным праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Novruz bayramınız mübarək!