В Билясуваре за несоответствие гигиеническим стандартам закрыт хлебопекарный цех

В Билясуварском районе республики приостановлена деятельность хлебопекарного цеха.

Как сообщили в пресс-службе Агентства продовольственной безопасности, в ходе проверки было установлено, что принадлежащий Эльшаду Гусейнову цех действовал с нарушениями санитарных норм и требований, передает 1news.az.

Отмечается, что стены, пол и потолок производственных и складских помещений не были покрыты соответствующими материалами, мука на складе хранилась без соблюдения необходимых отступов от стен и пола, персонал не был обеспечен необходимой спецодеждой, рабочие столы изготовлены из материалов, подверженных коррозии, отсутствовало отдельное помещение для хранения готовой продукции, хлебобулочные изделия хранились с нарушением санитарных норм. Были выявлены и другие недостатки, свидетельствующие о несоответствии санитарным стандартам.

С учетом нарушений в соответствии с действующим законодательством деятельность цеха была приостановлена.