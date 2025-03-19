В эти дни изменится график работы Бакметрополитена

В праздничные дни ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать с увеличенной загрузкой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО, в праздничный период изменится график работы метрополитена.

20-21 марта поезда на участке "Ахмедлы - 28 Мая" будут курсировать с интервалом 2,5 минуты с 07:00 до 21:00. С 22 по 31 марта, включая дни праздника Рамазан, интервал составит 3 минуты.

Пассажиры, использующие маршрут "Бакмил" и обратно, смогут передвигаться по субботнему расписанию 20-21 марта, а с 22 по 31 марта – по воскресному расписанию.