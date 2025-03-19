Разбойное нападение на аптеку в Азербайджане - ВИДЕО

На одну из аптек в Огузе совершено разбойное нападение.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, неизвестный, угрожая женщине-продавцу режущим предметом, похитил из кассы 500 манатов, передает 1news.az.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского РОП, по подозрению в совершении преступления был задержан Рамин Мамедов. У него был изъят режущий предмет, использованный при совершении разбоя.

Также в ходе расследования установлено, что задержанный украл деньги из автобуса.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Р.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.