В Баку пресечена попытка наркоторговли

В Баку у подозреваемых в торговле наркотиками изъято 17 килограммов запрещенных веществ.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны 35-летний житель столицы Орхан Байрамлы и 31-летний Фуад Алиев, подозреваемые в организации незаконного оборота наркотиков, передает 1news.az.

В результате обыска у них обнаружено 17 килограммов героина и марихуаны, которые планировалось доставить по указанному адресу для дальнейшей реализации.

По делу ведется расследование.

Отмечается, что с начала текущего года в Хатаинском районе выявлен 61 случай незаконного оборота наркотиков. В общей сложности изъято 28 килограммов запрещенных веществ различных видов, 553 таблетки прегабалина, 147 таблеток метадона, 107 таблеток трамадола, а также пистолет Макарова с восемью патронами.