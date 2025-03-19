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Маск предрек банкротство США из-за коррупции и растрат

First News Media15:43 - Сегодня
Маск предрек банкротство США из-за коррупции и растрат

Соединенным Штатам угрожает банкротство из-за коррупции и чрезмерных расходов.

Об этом заявил куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Если страна расходует средства сверх меры, не тратит деньги с умом, то она, как и человек, станет банкротом. Причина, по которой я здесь [работаю] в том, что я очень обеспокоен тем, что Америка может стать банкротом из-за коррупции и растрат. Если ничего не предпринять, корабль под названием «Америка» затонет», - сказал миллиардер в интервью телеканалу Fox News.

По словам Маска, «махинации и растраты правительства так велики», что в результате США недополучают ежегодно $2 трлн. «Госдолг США вырос так высоко, что даже выплаты процентов по нему превышают весь военный бюджет. Он рос бесконтрольно», - добавил предприниматель.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января власти страны приступили к масштабной проверке расходов государственного бюджета. По заявлениям предпринимателя Илона Маска, DOGE рассчитывает сократить госрасходы Вашингтона на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.

Источник: ТАСС

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