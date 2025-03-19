 Фильм «Тагиев. Нефть» вызвал большой зрительский интерес: Скоро премьера продолжения - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Фильм «Тагиев. Нефть» вызвал большой зрительский интерес: Скоро премьера продолжения - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:03 - Сегодня
Фильм «Тагиев. Нефть» вызвал большой зрительский интерес: Скоро премьера продолжения - ФОТО - ВИДЕО

Снятый Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана фильм «Тагиев. Нефть» посмотрели более 70 тысяч зрителей.

С начала апреля в сети премиум-кинотеатров CineMastercard зрителей ожидает долгожданная вторая часть четырехсерийного исторического фильма об истории жизни нефтепромышленника, миллионера, мецената, крупного благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева - «Тагиев. Царь», сообщает 1news.az со ссылкой на CineMastercard.

Подчеркнем, что фильм был снят к 100-летию со дня смерти Г.З.Тагиева, внесшего значительный вклад в развитие азербайджанского общества и пропаганду национальных ценностей, вписавшего свое имя в летопись страны.

Съемки проекта по своим масштабам уже вошли в историю современной азербайджанской кинематографии – в массовках фильма, съемки которого проводились в 76 различных местах, приняли участие около 2500 человек. Для исторических сцен изготовлено более 300 декораций. Для полного отражения эпохи была создана мастерская по пошиву специальных костюмов, созданы многочисленные образцы одежды, аксессуаров, ювелирных изделий и специальные реквизиты.

Генеральный продюсер картины - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим, композитор - Этибар Асадли.

Сюжет: Осенью 1888 г.Баку готовится к визиту Александра III. Миллионер и гласный Бакинской городской думы Гаджи Зейналабдин Тагиев борется за влияние и статус в обществе. Городской голова Орловский, пользуясь своим положением, хочет прибрать нефтяной участок покончившего с собой Теймурбекова. А Исмаил, старший сын Гаджи, знакомится с генеральской дочкой Нурджахан Араблинской и намерен на ней жениться.

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Состоялась премьера художественного фильма «Тагиев: Нефть» - ФОТО

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