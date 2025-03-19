Военнослужащие армии Азербайджана попали под снежную лавину

Возвращаясь с места службы, расположенного на территории Гедабейского района, военнослужащие срочной действительной военной службы Азербайджанской Армии - солдат Гамидов Руслан Рустам оглу и солдат Иманов Али Тариэль оглу в условиях туманной погоды попали под снежную лавину.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное сообщение министерств обороны и чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной местности со сложным рельефом, в целях обнаружения наших военнослужащих незамедлительно были начаты необходимые поисковые мероприятия.

В поисково-спасательных мероприятиях задействованы силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений Азербайджанской Армии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

О результатах поисковых мероприятий общественности будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.