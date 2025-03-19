Тяжелое ДТП с летальным исходом в Шеки

В Шекинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az, авария случилась около 09:00 на участке автодороги Евлах – Загатала – государственная граница с Грузией, проходящем через село Сучма, передает 1news.az.

Согласно имеющейся информации, произошло столкновение автомобилей Mercedes и ВАЗ-2106. В результате два человека скончались на месте.

Еще один участник ДТП получил травмы.

По факту происшествия проводится расследование.