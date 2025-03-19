С фермы Аграрного университета исчезли животные – что говорят в вузе?

На ферме, принадлежащей Азербайджанскому государственному аграрному университету, где ранее содержалось свыше 260 голов крупного и мелкого рогатого скота, сейчас насчитывается лишь около 50. Согласно информации, появившейся в СМИ, студенты учебного заведения утверждают, что скот был продан.

Как передает 1news.az, в связи с этим Modern.az обратился за комментариями к представителям университета.

В вузе заявили, что данные обвинения являются необоснованными и нацелены на подрыв его репутации.

«Мы приглашаем всех желающих ознакомиться с реальной ситуацией, посетив университет. Кроме того, наш юрист уже инициировал процессуальные действия в рамках закона в отношении информационных ресурсов, распространяющих подобные ложные и бездоказательные утверждения», — говорится в официальном сообщении.