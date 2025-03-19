США отказываются от инструментов внешнего вмешательства, в том числе используемых для дискредитации Азербайджана

США продолжают оставаться самой могущественной и влиятельной страной мира.

С последними президентскими выборами в Америке, в результате которых к власти пришла республиканская администрация во главе с Дональдом Трампом, пошатнувшаяся при демократах роль США в качестве доминирующей державы стала вновь усиливаться. Это нашло выражение во внесении корректив и пересмотре внутри- и внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов.

Как известно, новая администрация видит воплощение своего главного лозунга «Сделаем Америку снова великой» в повышении эффективности государственных органов, что достигается в том числе путем сокращения чрезмерно раздутых штатов некоторых ведомств, а также их расходов.

Есть среди указанных ведомств и такие, которые в силу изменившегося мира сильно устарели и больше не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Среди таковых можно назвать Агентство США по международному развитию (USAID), которое было создано в начале 60-х годов прошлого века как независимая структура американского правительства, отвечающая за управление гражданской зарубежной помощью и содействие развитию.

Как видно из названия, цели Агентства вполне гуманные и благородные - помощь развивающимся государствам. Однако создание Агентства все же во многом определялось геополитическими соображениями. В условиях «Холодной войны» США стремились противостоять влиянию СССР, предлагая экономическую поддержку и гуманитарную помощь бедным и развивающимся государствам. Этот подход был вдохновлен успехом реализованной в Европе программы восстановления после Второй мировой войны, именуемой «планом Маршалла» (по имени тогдашнего госсекретаря США Джорджа Маршалла).

Опыт реализации в ту пору «плана Маршалла» доказал, что финансовая помощь не только стабилизирует регионы, но и продвигает американские интересы, что предопределило роль USAID не только как структуры, оказывающей помощь, но и как одного из органов, работающих в тесной связке с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Не зря за USAID закрепилась репутация одного из неофициальных подразделений ЦРУ.

Справедливости ради надо признать, что по линии USAID многие бедные и развивающиеся страны действительно на протяжении многих лет и до последнего времени получали поддержку в сферах экономики, здравоохранения и образования, а также экстренную гуманитарную помощь. Но с прошествием лет, под воздействием демократических властей, USAID стал вырождаться, что нашло отражение и в реализуемых им программах.

Согласно обнародованным администрацией Трампа данным, статьи расхода Агентства включали такие абсурдные и смехотворные программы, как постановка трансгендерной оперы в Колумбии, выпуск таких же комиксов в Перу, смена пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале. Подобных статей в бюджете USAID было заложено великое множество. И на все эти сомнительные проекты выделялись миллионы долларов на протяжении нескольких лет. Десятки миллионов!!! Те самые, на которые многие жители Африканского континента могли бы удовлетворить свои основные потребности - в пище, воде, лечении, образовании.

Но вместо этого USAID тратил средства на подрыв политической стабильности, разложение обществ, на борьбу с традиционными ценностями. И уж совсем не вяжется с официальной политикой США поддержка терроризма в виде сотни тысяч порций обедов для боевиков, связанных с «Аль-Каидой» в Сирии, и потраченных сотен миллионов долларов на выращивание мака и производство в Афганистане героина, на котором обогащается «Талибан».

Азербайджан, с подобной деструктивной ролью USAID знаком не понаслышке. За годы деятельности в Азербайджане эта организация успела отметиться своим участием в ряде мутных историй. Одна из таких имела место в 2014 году, когда по линии USAID в Азербайджане был объявлен конкурс на получение гранта на «развитие независимых медиа». Сумма, выделенная под это дело, запомнилась своей фантастичностью – аж $2,4 млн. При этом к участию в конкурсе, проведенном в сжатые сроки и в непрозрачных условиях, были допущены лишь медиа, отобранные самим USAID.

Помимо прочего, известны случаи, когда сотрудники этой структуры участвовали в проведенных в Баку несанкционированных акциях различных финансируемых ею же организаций. В целом деятельность USAID в Азербайджане была направлена на то, чтобы путем непрозрачного финансирования создать в стране сеть политических сил, НПО и СМИ, находящихся у него на службе.

За прошедшие годы Азербайджан не раз предпринимал попытки избавиться от этой назойливой структуры, но тщетно. Однако благодаря предпринятым азербайджанскими властями последовательным мерам, возможности для паразитирования у нее были существенно ограничены.

Недоверие Азербайджана к USAID связано еще и с тем, что за прошедшие годы эта организация зарекомендовала себя больше проармянской. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, если учесть, что во главе этой структуры до недавних пор стояла Саманта Пауэр, крупный лоббист армянских интересов, дежурная плакальщица по жертвам мифического «геноцида армян» и большой друг бывшего «госминистра арцаха» Рубена Варданяна, восседающего ныне на скамье подсудимых в Бакинском суде по обвинению в тяжких преступлениях.

В целом, смачно о USAID высказался в очередной раз накануне президент Дональд Трамп. «Звучит так прекрасно - Агентство по международному развитию США. Разве не прекрасно? Но это сплошное мошенничество», - сказал глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News. Он посетовал на то, что обладавшее многомиллиардным бюджетом Агентство разбазарило средства американских налогоплательщиков непонятно на что. При этом подчеркнул, что Демократическая партия США, при власти которой USAID позволял себе подобные растраты, не проявляет никакого интереса к этим нарушениям и выступает против мер нынешней администрации, направленных на прекращение работы Агентства: «Демократы постоянно говорят: «Наша Конституция была нарушена». Единственное, о чем они никогда не говорят, - куда исчезли миллиарды долларов. Они не хотят искать».

Напомним, что одно из громких разоблачений представил в прошлом месяце портал WikiLeaks, раскрыв, что USAID, оказывается, финансировало 707 средств массовой информации, 6200 журналистов и 279 неправительственных организаций, работающих в сфере журналистики по всему миру, в том числе и в Азербайджане. Данный установленный факт дает основания полагать, что USAID причастно также к грязной кампании против Азербайджана, проводившейся на протяжении последних лет в международных СМИ, в ряду которых стабильно состоят также «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Это объясняет, откуда берутся предвзятость и необъективный подход мировых медиа применительно к Баку как к месту проведения мероприятий международного и глобального масштаба, к правде о 44-дневной Отечественной войне 2020 года, акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге и антитеррористической операции 2023 года в Карабахе.

Почему мы выделили среди всех западных СМИ, ополчившихся на Азербайджан, именно «Радио Свобода» и «Голос Америки», так это потому, что их трамписты тоже хотят закрыть. «Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — заявил глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск. При этом они обе ежегодно расходуют около 1 млрд долларов американских налогоплательщиков, добавил он.

Маск не единственный представитель новой власти, ратующий за закрытие этих медиа. В унисон ему о закрытии финансируемых правительством США медиа, как «пережитков прошлого», заговорил и сторонник Трампа, экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, исполнявший какое-то время также обязанности директора национальной разведки. Он обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки.

История радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки» неразрывно связана с противостоянием великих держав в XX веке. Эти медиа-проекты были инициированы в 1950-х годах американскими спецслужбами как идеологическое оружие в «Холодной войне» против Советского Союза. Первоначально их деятельность контролировалась непосредственно ЦРУ и была направлена на распространение информации, выгодной Вашингтону.

После подписания Хельсинкских соглашений 1975 года, официально закрепивших принципы взаимодействия между Востоком и Западом, американские власти вынуждены были провести реструктуризацию данных информационных ресурсов. Формально управление радиостанциями перешло к гражданским ведомствам, однако суть их работы осталась неизменной — продвижение повестки США в международном медиапространстве.

На протяжении десятилетий «Голос Америки» и «Радио Свобода» позиционировали себя как независимые и объективные информационные источники. Однако многочисленные примеры их редакционной политики ставят под сомнение эти заявления. Их журналистские материалы нередко были отмечены однобокостью, манипулятивной подачей фактов и активным вмешательством во внутренние дела различных государств. Официальное финансирование этих СМИ Конгрессом США подчеркивает их зависимость от американского правительства и автоматически ставит под вопрос их редакционную самостоятельность.

Одним из основных упреков в адрес данных медиа является избирательный подход к освещению событий. Когда речь заходит о странах, неугодных Вашингтону, их публикации изобилуют разоблачениями, критикой и обвинениями. В то же время, если затрагиваются интересы союзников США, нарушения игнорируются, факты искажаются, а любые скандальные темы замалчиваются или преподносятся в оправдательном ключе.

Так, если проблемы с правами человека возникают в западных государствах, они либо обходятся вниманием, либо объясняются «спецификой политической системы». В то же время любые, даже незначительные, инциденты в странах, придерживающихся независимого курса, раздуваются до масштабов международного скандала, сопровождаются эмоциональной риторикой и преподносятся как «кризисы глобального масштаба».

Наиболее наглядно подобная ангажированность проявилась в освещении событий в Карабахе. Так, в материалах «Голоса Америки» и «Радио Свобода» акцент неизменно делался на армянской позиции, в то время как точка зрения Азербайджана либо игнорировалась, либо искажалась. Подобная подача информации не просто нарушала стандарты объективной журналистики, но и способствовала усилению напряженности в регионе, подпитывая реваншистские настроения в Армении.

«Радио Свобода» также неоднократно использовалось армянской диаспорой в качестве инструмента для дискредитации Азербайджана. Материалы этого СМИ систематически подрывали легитимность позиции Баку, нередко прямо оправдывая сепаратизм. На сайте армянской службы «Радио Свобода» регулярно публиковались статьи, преподносящие азербайджанские территории, находившиеся под армянской оккупацией, как «независимый регион». В результате создавалась ложная информационная картина, искаженная в пользу одной из сторон конфликта.

Не остаются без внимания и политические процессы внутри Азербайджана. В преддверии важных международных событий, выборов или дипломатических инициатив данные радиостанции систематически распространяли материалы, формирующие негативный образ страны. Использовались вбросы о якобы «недостатке свободы слова», «нарушениях прав человека», создавался искусственный ажиотаж вокруг внутренних процессов. Подобные методы не только искажают реальность, но и демонстрируют четкую политическую линию, направленную на ослабление позиций Азербайджана на международной арене.

Даже во время климатического саммита ООН - COP29, проходившего в Баку осенью прошлого года, «Радио Свобода» вместо освещения ключевых экологических инициатив пыталось сместить акценты на политическую тематику, навязывая нарратив о т.н. «проблемах с правами человека». На эти попытки помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил четко и ясно, подчеркнув, что само присутствие представителей данного медиа на конференции уже доказывает наличие в стране свободы прессы.

Постоянные манипуляции, искажение фактов и систематическое формирование предвзятого образа Азербайджана вызвали закономерное негодование общественности. Люди больше не доверяют этим ресурсам, осознавая их реальное предназначение — не информировать, а формировать удобные Западу взгляды.

В современном мире свобода слова должна означать объективность, а не слепое продвижение одной точки зрения. Важно уметь анализировать источники информации, сопоставлять факты и делать собственные выводы. Однако деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свобода» доказывает, что для них эти принципы являются пустым звуком. Эти структуры до последнего времени оставались рупором внешней политики США, инструментами «мягкой силы», направленными на продвижение нужных Вашингтону нарративов.

Между тем, времена изменились, и новая американская власть уже прошлась катком по USAID, лишив его былой независимости и могущества. На очереди остаются анахронические, изжившие свою актуальность правительственные СМИ США, которым после грядущих реформ, вероятно, будет уже не до вмешательства во внутренние дела других государств.

Если все же нет, то для Азербайджана это уже в любом случае не проблема, поскольку республика за прошедшие годы выработала иммунитет в борьбе с направленной против нее пропагандой. Да и правовых оснований для их деятельности в Азербайджане больше нет. Так что пусть кусаются, если смогут.

Али Мамедов