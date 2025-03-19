Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Москва и Киев обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны РФ.

При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.

"19 марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - сказали там.

Российские военные, освобожденные из плена, находятся в Белоруссии, они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.

"Бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.