 Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

First News Media18:15 - Сегодня
Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

19 марта Фарид Гусейнов, председатель Правления и Главный исполнительный директор ведущего банка страны Kapital Bank, провел встречу с Эльнуром Абдуллазаде, победителем четвертого конкурса «Yüksəliş», в рамках программы менторства.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по таким актуальным вопросам, как инновационные подходы в банковском секторе, цифровая трансформация, современные принципы лидерства, управление рисками и стратегии устойчивого развития бизнеса. Фарид Гусейнов подчеркнул, что обмен знаниями и опытом играет ключевую роль в становлении успешных лидеров, и отметил, что программа менторства предоставляет молодым управленцам уникальную возможность для профессионального роста. Он также рассказал о ценных знаниях и навыках, которые Эльнур Абдуллазаде получит в рамках этой программы, и об их важном значении для его будущей карьеры.

Далее Фарид Гусейнов отметил, что менти будет ознакомлен с инновационными проектами Kapital Bank и его ключевыми бизнес-процессами. Кроме того, в течение года он сможет взаимодействовать с различными подразделениями банка, наблюдая за рабочими процессами и набираясь управленческого опыта.

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Проект направлен на выявление, развитие молодых и перспективных управленцев и повышение их лидерского потенциала в различных сферах страны. Программа менторства является важной частью этого конкурса и предоставляет победителям возможность прямого общения с влиятельными руководителями государственного и частного секторов. Следует отметить, что в настоящее время продолжается этап регистрации на пятый конкурс «Yüksəliş». Регистрация осуществляется через официальный сайт конкурса «yukselish.az» и продлится до 10 апреля 2025 года.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и имеет крупнейшую сеть обслуживания в Азербайджане с 119 филиалами и 54 отделениями по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

На правах рекламы

Поделиться:
193

Актуально

Повестка Президента

От Победы к Возрождению: Новрузовский костер в Агдере и главные факторы для ...

Xроника

Увеличен численный предел сотрудников Министерства экономики Азербайджана - ...

Мнение

США отказываются от инструментов внешнего вмешательства, в том числе ...

Общество

Вблизи станции метро «Иншаатчылар» открылся новый ресторан McDonald’s - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Зарплаты учителей увеличатся после сертификации

В Азербайджане лица, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

Изъяты из продажи еще две марки сливочного масла - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начинает прямые рейсы из Абу-Даби в Габалу

В Азербайджане температура понизится на 10-15 градусов – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО

Последние новости

Пашинян: Мое четкое указание Министерству обороны - не нарушать режим прекращения огня

Сегодня, 19:45

Зарплаты учителей увеличатся после сертификации

Сегодня, 19:30

Белый дом: Трамп ведет переговоры с Зеленским

Сегодня, 19:15

Увеличен численный предел сотрудников Министерства экономики Азербайджана - УКАЗ

Сегодня, 19:00

В Азербайджане лица, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

Сегодня, 18:45

Министр юстиции Турции прокомментировал задержание Имамоглу

Сегодня, 18:30

Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 18:15

Уиткофф: Госдеп, Пентагон и ЦРУ участвуют в контактах по нормализации с РФ

Сегодня, 18:00

Изъяты из продажи еще две марки сливочного масла - ФОТО

Сегодня, 17:57

В Вашингтоне назвали возможную страну для встречи Трампа и Путина

Сегодня, 17:52

Авария на трассе Баку - Алят

Сегодня, 17:49

США отказываются от инструментов внешнего вмешательства, в том числе используемых для дискредитации Азербайджана

Сегодня, 17:48

В США сказали, когда ослабят санкции против России

Сегодня, 17:46

Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Сегодня, 17:45

Обсуждено расширение сотрудничества с корпорацией ExxonMobil - ФОТО

Сегодня, 17:41

Названа дата первого учебного дня после праздников

Сегодня, 17:37

Пресечена попытка захвата общественного пространства у Площади фонтанов

Сегодня, 17:35

Экрему Имамоглу предъявлены обвинения, мэр начал давать показания

Сегодня, 17:27

С фермы Аграрного университета исчезли животные – что говорят в вузе?

Сегодня, 17:16

В турецком парламенте депутаты попытались устроить акцию из-за задержания Имамоглу

Сегодня, 17:15
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25