Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

19 марта Фарид Гусейнов, председатель Правления и Главный исполнительный директор ведущего банка страны Kapital Bank, провел встречу с Эльнуром Абдуллазаде, победителем четвертого конкурса «Yüksəliş», в рамках программы менторства.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по таким актуальным вопросам, как инновационные подходы в банковском секторе, цифровая трансформация, современные принципы лидерства, управление рисками и стратегии устойчивого развития бизнеса. Фарид Гусейнов подчеркнул, что обмен знаниями и опытом играет ключевую роль в становлении успешных лидеров, и отметил, что программа менторства предоставляет молодым управленцам уникальную возможность для профессионального роста. Он также рассказал о ценных знаниях и навыках, которые Эльнур Абдуллазаде получит в рамках этой программы, и об их важном значении для его будущей карьеры.

Далее Фарид Гусейнов отметил, что менти будет ознакомлен с инновационными проектами Kapital Bank и его ключевыми бизнес-процессами. Кроме того, в течение года он сможет взаимодействовать с различными подразделениями банка, наблюдая за рабочими процессами и набираясь управленческого опыта.

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Проект направлен на выявление, развитие молодых и перспективных управленцев и повышение их лидерского потенциала в различных сферах страны. Программа менторства является важной частью этого конкурса и предоставляет победителям возможность прямого общения с влиятельными руководителями государственного и частного секторов. Следует отметить, что в настоящее время продолжается этап регистрации на пятый конкурс «Yüksəliş». Регистрация осуществляется через официальный сайт конкурса «yukselish.az» и продлится до 10 апреля 2025 года.



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