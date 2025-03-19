Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Азера Рашидоглу.

Об этом А.Рашидоглу написал в своем аккаунте в социальной сети.

"Друзья обратились с просьбой о помощи к господину Президенту, Первому вице-президенту и Фонду Гейдара Алиева. Я верил, что будет положительная реакция, но не мог представить, что реакция будет настолько быстрой. Сегодня мне неоднократно звонили из Фонда Гейдара Алиева и сказали, что в ближайшие дни отвезут меня на лечение в Турцию и будут сопровождать меня до конца лечения. Даже возникшая небольшая проблема с документом была решена мгновенно. Представитель Фонда сказал, что государство окажет всяческую помощь для моего выздоровления, и этот вопрос находится под личным контролем господина Президента", - отметил он.

A.Рашидоглу поблагодарил Президента Ильхама Алиева, Первую леди Мехрибан Алиеву и Фонд Гейдара Алиева.

"Иншаллах, надеюсь, в скором времени я дам вам знать, что полностью выздоровел. Государство не оставило меня один на один с тяжелой болезнью", - написал он.

Отметим, что журналист Азер Рашидоглу страдает тяжелым онкологическим заболеванием.