В эти дни МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

В связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан Министерство по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим работы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, даны указания соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в местах массового скопления людей и проведения праздничных мероприятий, организации оперативной ликвидации их последствий, а также более надежного обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан.