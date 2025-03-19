«Aзерпочт» протестировала роботов в почтово-логистическом центре - ФОТО

ООО «Aзерпочт» в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии провело тестирование роботов в почтово-логистическом центре страны.

Как говорится в сообщении, распространенном ведомством, сотрудничество, начатое в 2023 году по инициативе «Азерпочт», Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, а также посольства Японии, успешно продолжается. Основная цель партнерства — внедрение в работу «Азерпочт» лучших почтовых практик, которые успешно применяются в Японии.

В рамках сотрудничества состоялась встреча руководства «Азерпочт» с представителями Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, на которой были обсуждены вопросы автоматизации почтовых процессов и внедрения цифровых решений для ускорения обработки почтовых отправлений.

После переговоров японская делегация посетила почтово-логистический центр, где протестировала роботов компании Toshiba, привезенных в Азербайджан. Эти технологии помогут минимизировать человеческий труд, ускорить сортировку посылок и повысить качество обслуживания. Кроме того, внедрение автоматизированных решений позволит значительно ускорить почтовые операции, что положительно отразится на удовлетворенности клиентов.