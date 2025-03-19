В Баку маршрутный автобус выехал на тротуар - Названа причина

Ранее в социальных сетях появились кадры с автобусом, курсирующим по маршруту №183 (станция метро «Ахмедлы» – поселок Зых).

Как передает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на видео зафиксировано, как автобус съезжает с проезжей части на тротуар. Предполагается, что причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

В ответ на запрос директор компании ООО Bus Trans, обслуживающей маршрут №183, Галиб Салахов сообщил, что данный случай уже расследован.

«Мы были приглашены в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) и предоставили разъяснения. Инцидент произошел из-за того, что перед автобусом внезапно появился автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель направил транспортное средство на пустой тротуар. В результате никто не пострадал, но были повреждены зеленые насаждения и дорожные знаки. Мы возьмем на себя устранение этих последствий», – заявили в компании.

Представляем видео происшествия.