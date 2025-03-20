В Азербайджане наступила весна

В Азербайджан пришла весна.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), весна наступила на территории Азербайджана 20 марта в 13:01 по бакинскому времени.

В этот момент происходит равноденствие – день и ночь становятся равными по продолжительности. Двигаясь по эклиптике (годовой видимый путь Солнца), Солнце пересекает экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном – осень.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут 46 секунд.

Новруз – праздник, связанный с вечными законами природы и неизменным порядком Вселенной, является символом наступления первого весеннего дня и равенства дня и ночи.