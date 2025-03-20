Новрузовские праздники побили двухлетний рекорд по автобусным пассажироперевозкам

В канун праздника Новруз, 19 марта, из Бакинского международного автовокзального комплекса было осуществлено 386 рейсов, перевезено более 14 тысяч пассажиров.

Как сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), это рекордный показатель за последние два года.

В отличие от обычных дней, ввиду спроса было осуществлено дополнительно 150 рейсов.

С учетом того, что в праздничные дни наблюдается большой пассажиропоток из столицы в регионы, и обратно, гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты онлайн.

Источник: Азертадж