Кенуль Нуруллаева: Для соотечественников, возвращающихся в Агдере, создаются безопасные и достойные условия проживания

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

Мы гордимся тем, что наш национальный праздник Новруз отмечается в каждом регионе нашей страны.

А в результате 44-дневной Отечественной войны, завершившейся Великой Победой, а также 23-часовой антитеррористической операции, теперь и в Карабахе и Восточном Зангезуре зажигаются праздничные костры, а наши соотечественники, вернувшиеся сюда, отмечают праздник на родине.

На этот раз Президент Ильхам Алиев посетил Агдере, а костер Новруза был символически зажжен в селе Хасанриз. Глава нашего государства встретился с местными жителями в селах Хасанриз и Суговушан, где выступил с важными заявлениями.

Облик села Суговушан, освобожденного в первую неделю Отечественной войны, а также села Хасанриз, освобожденного после антитеррористической операции, полностью меняется. С освобождением Суговушана жизненно важные пути снабжения перешли под контроль Азербайджана. Во время оккупации Армения использовала эти территории в качестве оружейного склада, превратила их в руины.

После того, как вернулись хозяева этих земель, картина полностью поменялась. На всех территориях наблюдается ускоренное развитие. Принимаются меры по обеспечению благополучия и созданию достойных условий жизни для наших соотечественников, возвращающихся на эти земли.

На встрече с жителями глава государства подчеркнул героизм молодого поколения, сражавшегося за свободу Родины. Неслучайно то, что сегодня среди наших соотечественников, возвращающихся на освобожденные территории, большинство составляют молодые люди. Они решили строить свою будущую жизнь на родине, что еще раз показывает, насколько азербайджанская молодежь привязана к своей родине и земле. Подрастают преемники наших юных героев, пожертвовавших своими жизнями и здоровьем ради Родины.

Глава государства особо отметил воспитание молодежи в духе патриотизма, преданности государству и народу как один из факторов, определивших нашу Великую Победу. Безусловно, одним из главных факторов, который дополняет политическую, экономическую и военную мощь, было воспитание патриотичного молодого поколения.

На фоне сегодняшних реалий, когда не каждая страна может удовлетворить свои собственные интересы, после Второй мировой войны никто не добился более однозначной и полной победы, как Азербайджан. Господин Президент также заявил, что войны «либо остались незавершенными, либо недоведенными до конца, либо, не поменяв своей сути, видоизменились, приняв другие формы. А наша Победа - полноценная, что указывает на силу нашего государства и наших Вооруженных Сил, и волю нашего народа».

Несмотря на поддержку иностранных сил оккупантам и попытки помешать разрешению конфликта, а с другой стороны, возведенные противником укрепления, минная проблема и сложность рельефа местности работали на пользу Армении, результат был в пользу Азербайджана. Здесь проявилась продуманная политика, военно-политико-экономический потенциал. Искоренение сепаратизма было логическим продолжением Отечественной войны.

Таким образом, началась новая эпоха в Карабахе и Восточном Зангезуре. Неслучайно то, что наравне с другими регионами, Агдере также заселяется. Так, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вручили ключи от домов жителям, переехавшим в новые квартиры в Суговушане.

Первыми в Суговушан переселились 20 семей. В целом, в список ожидания для переселения включено 180 семей, т.е. 159 человек. А список переселения в Хасанриз включает 360 человек. В настоящий момент в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с вынужденными переселенцами, которые вернулись на свои земли, проживают около 40 тысяч человек, включая сотрудников проектов, осуществляющихся на этих территориях, а также представителей отдельных государственных структур.