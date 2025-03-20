Встреча США и России по Украине состоится 24 марта - Ушаков

Консультации экспертов РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник 24 марта в Эр-Рияде», - сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассчитывает, что предстоящие переговоры с США в Эр-Рияде будут продуктивными. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», - добавил Ушаков.