Бывший президент Сербии, а ныне депутат парламента Александр Вучич заявил, что объявит голодовку, если власти попытаются его арестовать.

По его словам, в таком случае на улицы страны могут выйти до миллиона человек.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink, подчеркнув, что не намерен покидать страну или скрываться.

Вучич также прокомментировал предстоящие президентские выборы. Сербская прогрессивная партия (SNS) определится с участием в кампании на съезде 13 декабря. Сам политик склоняется к тому, чтобы не выдвигать свою кандидатуру. Он объяснил это нежеланием легитимизировать политических оппонентов, пока его сторонники подвергаются преследованию.

Политический кризис в стране обострился после досрочных выборов 25 октября, на которых победу одержал оппозиционный «Студенческий список». Это положило конец 14-летнему правлению SNS.

Выборы прошли на фоне почти двухлетних протестов, начавшихся после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек.

Президентские выборы должны состояться 27 декабря. Объявить о них планируется не позднее 26 ноября.