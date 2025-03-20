Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Как сообщалось ранее, возвращаясь с места службы, расположенного на территории Гедабейского района, военнослужащие срочной действительной службы азербайджанской армии - солдаты Гамидов Руслан Рустам оглу и Иманов Али Тариэль оглу в условиях туманной погоды попали под снежную лавину.

Поиски азербайджанских военнослужащих, попавших под снежную лавину, продолжаются, сообщает Trend,

К поисково-спасательным мероприятиям по поиску военнослужащих привлечены силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений азербайджанской армии, министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Ниже представлены фото Гамидова Рустама Руслан оглу и Иманова Али Тариэль оглу.