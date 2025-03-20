 Дорожная полиция призвала водителей к бдительности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

First News Media20:20 - Сегодня
Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана призвали водителей к бдительности в связи с ожидаемым на дорогах республики туманом.

Об этом говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что Национальная служба гидрометеорологии ранее выпустила предупреждение, что 21 марта из-за нестабильной погоды видимость может снизиться до 300-800 метров.

"Во избежание неприятных происшествий на дорогах в туманную погоду призываем водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, включать ближние фары, при необходимости использовать противотуманные фары, воздерживаться от обгонов и резких маневров, увеличивать дистанцию с впереди идущим транспортным средством, быть особенно осторожными на пешеходных переходах", - добавили в ведомстве.

Поделиться:
446

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Политика

Захарова: Минская группа ОБСЕ со всеми институтами не подлежит восстановлению

Политика

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Общество

Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

Общество

Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Начинается суд по делу Toplum TV

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начинает прямые рейсы из Абу-Даби в Габалу

В Баку продолжаются массовые празднования Новруз - ФОТО

Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

Вблизи станции метро «Иншаатчылар» открылся новый ресторан McDonald’s - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Премьер Сербии обратился за помощью к Мишустину

Сегодня, 23:00

Зеленский: К сожалению, нас не принимают в НАТО

Сегодня, 22:30

Фернанду Сантуш поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Сегодня, 22:00

Захарова: Минская группа ОБСЕ со всеми институтами не подлежит восстановлению

Сегодня, 21:30

Впервые в истории президентом МОК стала женщина

Сегодня, 21:00

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Сегодня, 20:30

Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

Сегодня, 20:20

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Сегодня, 19:55

Захарова: Москва передала Баку предложения по урегулированию ситуации вокруг «Русского дома»

Сегодня, 19:30

Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

Сегодня, 19:00

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 18:40

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Сегодня, 18:20

Начинается суд по делу Toplum TV

Сегодня, 18:00

Посольство Британии в Баку поздравило граждан с Новрузом - ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин подписал указ об украинцах, незаконно проживающих в России

Сегодня, 17:20

Встреча США и России по Украине состоится 24 марта - Ушаков

Сегодня, 17:02

Минобороны Турции: Союзники не должны вводить санкции друг против друга

Сегодня, 16:45

Кенуль Нуруллаева: Для соотечественников, возвращающихся в Агдере, создаются безопасные и достойные условия проживания

Сегодня, 16:33

Неадекваты на границе: Беспредел в армянской армии или попытка спровоцировать азербайджанских военных? - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

Канада осудила Китай за казнь своих четырех граждан

Сегодня, 16:00
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25