Дорожная полиция призвала водителей к бдительности

В Главном управлении дорожной полиции МВД Азербайджана призвали водителей к бдительности в связи с ожидаемым на дорогах республики туманом.

Об этом говорится в обращении ведомства.

Отмечается, что Национальная служба гидрометеорологии ранее выпустила предупреждение, что 21 марта из-за нестабильной погоды видимость может снизиться до 300-800 метров.

"Во избежание неприятных происшествий на дорогах в туманную погоду призываем водителей соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, включать ближние фары, при необходимости использовать противотуманные фары, воздерживаться от обгонов и резких маневров, увеличивать дистанцию с впереди идущим транспортным средством, быть особенно осторожными на пешеходных переходах", - добавили в ведомстве.