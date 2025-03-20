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Захарова: Минская группа ОБСЕ со всеми институтами не подлежит восстановлению

First News Media21:30 - Сегодня
Захарова: Минская группа ОБСЕ со всеми институтами не подлежит восстановлению

Минская группа ОБСЕ (ее сопредседателями являются Россия, США и Франция) в качестве международного переговорного формата со всеми ее институтами не подлежит восстановлению.

Как передает ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все структуры этой самой, если даже говорить в целом, Минской конференции, этой Минской группы, группы о планировании высокого уровня и пост личного председателя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, они подлежат распуску», - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что оптимальным способом принятия решения на этот счет является «совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита с участием Армении, Азербайджана, ЕС и Франции.

«Это было в Праге 6 октября 2022 года. Помимо всего прочего, кардинально изменилась ситуация на земле в сентябре 2023 года», - отметила Захарова.

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