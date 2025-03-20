МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником Новруз - ВИДЕО

МВД Азербайджана обратилось ко всем участникам дорожного движения, посещающим в праздничные дни города и районы нашей страны.

МВД отмечает, что в дни праздника Новруз увеличивается количество людей, выезжающих в города и районы.

Это приводит к заторам на дорогах. Чтобы снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий, ведомство призывает быть в эти дни еще более осторожными и внимательными к соблюдению правил.

Прежде всего, недопустимо превышать установленный скоростной режим, его необходимо выбирать в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Также нужно соблюдать правила обгона, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, по возможности отдавать предпочтение поездкам в ранние часы, пристегивать ремни безопасности во время поездок, что касается всех пассажиров.