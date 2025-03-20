Назначена дата инаугурации Александра Лукашенко

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 25 марта, сообщает "БелТА" со ссылкой на информацию Центризбиркома страны.

Согласно Конституции, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного и Верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

Выборы президента прошли 26 января. ЦИК сообщил, что действующий глава государства набрал 86,82% голосов при явке 85,6%.