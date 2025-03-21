Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» на границе России и Украины.

Как сообщают российские военкоры, серьезно полыхает газопровод на границе Курской и Сумской областей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно яркое зарево, при этом площадь возгорания разрастается, местами также наблюдается факельное горение.

Через ГИС «Суджа» проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Он представляет собой газопровод диаметром 1420 миллиметров. Станция располагается у границы двух стран.

В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку», после чего «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжались поставки.

Источник: Lenta.ru