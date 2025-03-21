Министерство: За последние два месяца на пособия выплачено 183 миллион манатов, на президентские стипендии — 116 миллион манатов

В январе-феврале текущего года Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил социальные пособия 470 тыс. человек, а ежемесячную президентскую пенсию — 402 тыс. человек.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства , за этот период населению было выплачено социальных пособий на сумму 183 млн манатов, и президентских пенсий на сумму 116 млн манатов.

За первые два месяца текущего года через электронную систему в превентивном порядке назначено 28 тыс. пособий и пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, через электронную систему в проактивном порядке назначено 750 тыс. пособий и пенсий.

Источник: АЗЕРТАДЖ