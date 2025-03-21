Эрдоган предложил объявить 21 марта общим праздником Тюркского мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил объявить 21 марта Праздником весны и братства в стране, а также общим праздником Тюркского мира.

Выступая на праздничных торжествах по случаю Новруз байрамы у конгресс-центра Haliç, глава Турецкого государства заявил: «Предлагаю объявить 21 марта Праздником весны и братства. Я как президент готов внести это предложение в парламент».

Он также отметил, что пришло время совместно отмечать праздник Новруз в рамках Организации тюркских государств: «На саммите, который мы проведем в мае в Венгрии, мы предложим отмечать праздник Новруз как общий праздничный день для Тюркского мира».

«Надеемся, что это предложение будет одобрено нашими братьями, и Новруз станет общим праздничным днем для Тюркского мира, что послужит укреплению нашего единства, сплоченности и солидарности», - сказал Эрдоган.

Он также поздравил собравшихся с приближающимся священным праздником Рамазан.

Как сообщалось, президент Эрдоган также зажег традиционный новрузовский костер и перепрыгнул через него.

Источник: Hürriyet