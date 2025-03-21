Нападение на офис карго-компании в Баку: Задержан подозреваемый - ВИДЕО

В Баку установлено лицо, подозреваемое в нападении на офис одной из карго-компаний.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

«Гражданин Ф.Алашрафзаде 19 марта обратился в полицию по поводу применения к нему физического насилия неизвестным лицом в одном из офисов, расположенных на территории Насиминского района Баку. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения, было установлено лицо, подозреваемое в совершении деяния, у него взята объяснительная», – сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время в территориальном органе полиции проводится дознание: «По результатам расследования вопросу будет дана правовая оценка».

Ранее в соцсети распространились видеокадры, на которых видно, как вошедший в офис человек нападает на сотрудника и наносит ему повреждения.