В ходе беспорядков в Стамбуле ранены 16 полицейских, 53 нарушителя привлечены к ответственности – Глава МВД

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о ранении 16 полицейских в ходе беспорядков в Стамбуле.

Как сообщает TRT Haber, акция протеста прошла вчера вечером у здания муниципалитета по округу Сарачхане после того, как председатель Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель на митинге призвал сторонников оппозиции выйти на улицы в знак протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

После этого группы, выступающие против расследования по делу о коррупции в мэрии, собрались на акцию, где были зафиксированы нападения на полицию.

Глава МВД Турции заявил, что 53 участника протестов, нарушавшие порядок, были привлечены к ответственности по обвинениям в порче государственного имущества и сопротивлении полиции при исполнении ею служебных обязанностей.

Также выявлено 326 подозрительных аккаунтов в соцсети, в том числе, 72 – за рубежом, на которых размещались призывы, подстрекающие к ненависти, вражде и совершению преступлений. В результате скоординированных действий Управления по борьбе с киберпреступностью и Управления по безопасности задержаны 54 подозреваемых.

Источник: TRT Haber