По инициативе Лейлы Алиевой в Хызинском районе для детей состоялось торжество по случаю праздника Новруз - ФОТО

21 марта в Хызинском районе по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой для детей и местных жителей было организовано торжество по случаю праздника Новруз.

Как сообщили в IDEA, главные персонажи праздника Новруз, одной из древних традиций азербайджанского народа, Коса, Кечал и Бахар гызы развлекали детей, вместе танцевали вокруг праздничного костра.

На протяжении всего торжества нагаристы, диджеи и аниматоры провели для участников различные развлекательные и шоу-программы, создали праздничную атмосферу. Танцоры исполнили танцы под звуки национальной музыки, школьники прочитали стихи, посвященные празднику, продемонстрировали мастерство и умения в различных играх и конкурсах.

В заключение мероприятия детям были переданы праздничные подарки.

Источник: АЗЕРТАДЖ