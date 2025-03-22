Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении налета на ломбард в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Ограбление произошло в одном из ломбардов в Насиминском районе столицы. Неизвестный мужчина, скрывавший лицо под маской, проник на объект с предметом, похожим на огнестрельное оружие, и потребовал деньги, пригрозив двум работавшим там женщинам убить их, если они не заплатят.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления полиции, был установлен и задержан 30-летний Савалан Балабейли, подозреваемый в совершении преступного деяния.

Ограбление также было запечатлено камерами видеонаблюдения ломбарда.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.