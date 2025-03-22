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По поручению Президента Азербайджана МЧС направило в Кыргызстан материально-техническую помощь - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
По поручению Президента Азербайджана МЧС направило в Кыргызстан материально-техническую помощь - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям страны отправило безвозмездную материально-техническую помощь в Кыргызскую Республику.

Гуманитарная помощь, отправленная с Бакинского международного морского торгового порта на пароме, состоит из 10 пожарных автомобилей специального назначения марки «КамАЗ».

Эта техника, отправленная с целью поддержки укрепления материально-технической базы Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики, оснащены всеми необходимыми техническими параметрами для эффективной борьбы с пожарами.

Так, пожарные автомобили, имеющие большую емкость для воды и возможность перевозки 6 человек личного состава, наряду с тем, что полезны для борьбы с пожарами особенно в сложных и труднорельефных местностях, также отличаются надежностью, удобством в использовании и техническом обслуживании.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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