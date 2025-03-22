Посол: Выражаю признательность за очередную гуманитарную помощь из Азербайджана

Искреннюю признательность руководству Азербайджана в лице президента страны Ильхама Алиева выразил посол Кыргызстана в Баку на церемонии передачи спецтехники для МЧС его страны.

Посол Максат Мамытканов поблагодарил также азербайджанский народ и руководство МЧС за очередную гуманитарную помощь, которую Азербайджан направляет в Кыргызстан.

Сегодня МЧС Азербайджана передало Кыргызстану 10 пожарных автомобилей КамАЗ.

«Это является истинным доказательством того, что между нашими братскими народами узы крепчают и только будут укрепляться в будущем. Это является залогом того политического курса, который наши лидеры - президенты определили для того, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего укрепления нашего тюркского братства», - заявил посол журналистам.

По словам посла Кыргызстана, эта помощь реально очень важна для его страны в данный момент. «Именно весной происходит сход селей и других чрезвычайных ситуаций. Специальная техника будет весьма кстати для укрепления материально-технической базы сил МЧС Кыргызстана», - отметил Мамытканов.

Источник: Report