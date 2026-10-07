Эпоха ампира: монументальный Баку середины XX века

Баку по праву считается городом, где в его архитектурном облике переплелись следы разных эпох, каждая из которых по-своему интересна и неповторима.

Наряду с памятниками периода нефтяного бума и более поздними архитектурными направлениями особое место в облике города занимает монументальный советский ампир, или сталинский ампир. Этот стиль получил широкое распространение в Советском Союзе с середины 1930-х до середины 1950-х годов и стал одним из наиболее выразительных направлений архитектуры своего времени. Для него характерны масштабность и монументальность, сочетание элементов классицизма, барокко и ар-деко, а также богатое декоративное оформление фасадов. Колонны, лепнина, барельефы, арки, башни и шпили формировали торжественный архитектурный образ, призванный подчеркнуть значимость зданий и придать городской среде особую выразительность.

Ярким примером архитектуры советского периода в Баку является жилой дом треста «Бузовнынефть», расположенный на углу улиц Самеда Вургуна и Низами. Здание было построено в 1945 году по проекту выдающихся бакинских архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Оно стало одним из последних совместных творений двух архитекторов и центральным элементом масштабного градостроительного замысла, который должен был изменить облик одного из важных участков центра столицы.

К концу Второй мировой войны Садых Дадашев и Микаэль Усейнов задумали своеобразно увековечить трудовой подвиг бакинских нефтяников. В центре города предполагалось создать архитектурный комплекс из трёх жилых зданий, предназначенных для нефтяных трестов. Дома должны были отличаться парадностью и монументальностью, а пространство между ними предполагалось оформить как единый городской ансамбль со сквером. Перед зданиями была организована площадь, в центре которой позднее появился сквер с фонтаном. В 1980 году на месте фонтана был установлен памятник Насими. Центральным в задуманной композиции должен был стать жилой дом «Бузовнынефть». Его архитектурное и объёмное решение подчёркивало эту роль. По обеим боковым сторонам сквера предполагалось разместить два схожих по архитектурному решению жилых здания, однако первоначальный замысел полностью реализовать не удалось - было построено только два дома. Здание «Бузовнынефть», как центральное сооружение ансамбля, было возведено первым. Пятиэтажный жилой дом имеет П-образный план. Центральная часть здания обращена к площади и поднята до шести этажей. Увенчана она двумя симметрично расположенными башенками. Фасады башни завершаются ажурными бельведерами, появление которых было продиктовано градостроительными условиями. Фасады отличаются богатой пластической разработкой - их композиция активна, выразительна и выполнена в крупном масштабе.

В архитектуре здания широко использованы лоджии, эркеры и балконы, благодаря которым массивный объём приобретает характер южного жилого дома. Особое внимание привлекают двухъярусные эркеры-фонарики с характерной декоративной разработкой, в которой прослеживаются элементы мавританских мотивов. В квартирах было предусмотрено сквозное проветривание, а также созданы летние помещения. Всего в доме насчитывается 86 квартир.

Второе здание ансамбля было построено в 1952 году. Несмотря на самостоятельность каждого сооружения, они связаны единством планировочного замысла и вместе создают завершённый и величественный архитектурный ансамбль. Архитектура второго дома представляет собой выразительный синтез европейского эклектизма, неоклассицизма и элементов востока. Его фасад отличается сложной объёмной композицией с выступающими эркерами, ризалитами и угловыми акцентами, создающими богатую игру света и тени. Особое внимание привлекают многочисленные арочные окна - полуциркульные, подковообразные и более вытянутые. Они формируют разнообразный ритм фасада и придают зданию особую выразительность. Оконные проёмы обрамлены декоративными наличниками, полуколоннами, карнизами и резным каменным орнаментом. Балконы с изящными металлическими ограждениями визуально облегчают массивный каменный объём и придают ему живописность. Верхняя часть здания особенно богато декорирована горизонтальными поясами, мелким геометрическим орнаментом, балюстрадами и декоративными завершениями. При этом фасад сохраняет строгую тектонику и чёткую иерархию этажей, благодаря чему многочисленные декоративные элементы объединены в цельную композицию.

Богатство архитектурного декора этих домов не осталось незамеченным современниками. Известный исследователь Л. Бретаницкий отмечал, что фасады жилых зданий отличались несвойственной для простого жилья роскошью - развитыми сталактитовыми карнизами, глубокими лоджиями и монументальными декоративными элементами. Именно эта выразительность стала одной из характерных особенностей архитектурного ансамбля.

История ансамбля, тесно связана с изменением архитектурной политики Советского Союза. 4 ноября 1955 года было принято постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Среди примеров архитектурной роскоши, которую новая политика объявляла чуждой советской действительности, упоминалось и здание «Бузовнынефти». В результате первоначальный замысел ансамбля из трёх зданий так и не был осуществлён полностью.

Остались чертежи третьего здания, по которым можно достаточно подробно представить его первоначальный архитектурный замысел. На них видно, что здание решено как крупный симметричный жилой комплекс с чётко выраженной центральной осью и двумя боковыми крыльями. Главный фасад построен на строгом ритме оконных и арочных проёмов, придающем композиции цельность и монументальность. Центральная часть выделена большей высотой, декоративным завершением и крупным арочным порталом главного входа. Первый этаж оформлен протяжённой аркадой, объединяющей центральную часть и боковые объёмы здания в единую композицию. На верхних этажах расположены балконы и лоджии с декоративными ограждениями, благодаря которым фасад приобретает более лёгкий и пластичный характер. В архитектуре заметно использование элементов восточной архитектуры — стрельчатых и подковообразных арок, декоративных деталей и ритмично расположенных арочных окон. Согласно генеральному плану, корпуса образуют замкнутое пространство с озеленённым внутренним двором, связанным с главным входом широкой композиционной осью. Проект сочетаел монументальность и строгую симметрию с характерной восточной декоративностью, создавая выразительный и представительный образ жилого комплекса.

Архитектурное продолжение ансамбль получил значительно позже, в 2000-х годах. Третье здание в итоге было реализовано как более высотное сооружение, заметно отличавшееся по масштабу от первоначального замысла и ставшее выразительным элементом окружающей застройки. При его создании была использована идея визуального продолжения существующей архитектуры: нижние этажи выполнены в стилистике уже сформированного ансамбля, а выше здание развивается по вертикали, сохраняя декоративные мотивы и отдельные архитектурные детали. В верхней части также использованы орнаменты и декоративные элементы, благодаря чему новое сооружение стремится сохранить визуальную связь с исторической застройкой.

Сегодня эти здания остаются яркими памятниками в архитектуре Баку. Их масштаб, сложная пластика фасадов, богатый декор и сочетание европейских и восточных мотивов позволяют увидеть, насколько своеобразным и выразительным был архитектурный язык города в середине XX века.

Автор Вахид Шукюров